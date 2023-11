Note du Liban 7 Rue Principale Saché, 9 décembre 2023, Saché.

Saché,Indre-et-Loire

Concert de musique libanaise qui tourne autour du répertoire de Fayrouz, qui est une des plus grandes chanteuses du monde arabe. Elle a chanté le répertoire araboandalous, ainsi que des grands poètes comme Gibran Khalil Gibran..

Samedi 2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

7 Rue Principale

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A concert of Lebanese music revolving around the repertoire of Fayrouz, one of the greatest singers of the Arab world. She has sung the Arabo-Andalusian repertoire, as well as great poets such as Gibran Khalil Gibran.

Concierto de música libanesa en torno al repertorio de Fayrouz, una de las más grandes cantantes del mundo árabe. Ha cantado el repertorio arábigo-andalusí, así como a grandes poetas como Gibran Khalil Gibran.

Konzert mit libanesischer Musik, das sich um das Repertoire von Fayrouz dreht, die eine der größten Sängerinnen der arabischen Welt ist. Sie hat das arabisch-andalusische Repertoire sowie große Dichter wie Gibran Khalil Gibran gesungen.

Mise à jour le 2023-11-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme