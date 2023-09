Visite guidée du jardin écologique Hymenoptera 7 rue Principale Obersteinbach, 17 septembre 2023, Obersteinbach.

Obersteinbach,Bas-Rhin

Découverte d’un jardin dédié aux insectes et à la protection de la biodiversité. Présence de rocailles, d’un verger, d’un potager en permaculture, de milieux aquatiques et d’une friche. Sur inscription..

2023-09-17 fin : 2023-10-31 . EUR.

7 rue Principale

Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Discover a garden dedicated to insects and the protection of biodiversity. Features rock gardens, an orchard, a permaculture vegetable garden, aquatic environments and a wasteland. Registration required.

Descubra un jardín dedicado a los insectos y a la protección de la biodiversidad. Hay rocallas, un huerto, un huerto de permacultura, entornos acuáticos y un erial. Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie einen Garten, der den Insekten und dem Schutz der Artenvielfalt gewidmet ist. Es gibt Steingärten, einen Obstgarten, einen Gemüsegarten in Permakultur, Wasserflächen und ein Brachland. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte