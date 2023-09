Du grain de raisin à la bouteille 7 rue principale Heiligenstein, 22 septembre 2023, Heiligenstein.

Heiligenstein,Bas-Rhin

Découvrez les vins Heywang et un couple de viticulteurs passionnés ! Vous saurez tout de l’histoire de leur terroir et des vins de Heiligenstein !.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 19:00:00. EUR.

7 rue principale

Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est



Discover Heywang wines and a couple of passionate winegrowers! Learn all about the history of their terroir and the wines of Heiligenstein!

Descubra los vinos Heywang y a una pareja de viticultores apasionados ¡Descúbrelo todo sobre la historia de su terruño y los vinos de Heiligenstein!

Entdecken Sie die Heywang-Weine und ein passioniertes Winzerpaar! Sie erfahren alles über die Geschichte ihres Terroirs und die Weine von Heiligenstein!

