Stage 2 jours – Initiation au tournage avec l’Atelier de la Barbastelle 7 Rue Principale Champagne Loisia, samedi 24 février 2024.

Loisia Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:30:00

fin : 2024-02-25 16:30:00

Programme :

Jour 1 :

9h30 : accueil thé/café discussion sur la poterie

10h : tournage

12h30 : pause déjeuner

14h : tournage

16h15: nettoyage du matériel et fin de journée

Jour 2 :

9h30 : accueil et début du tournassage

12h30 : pause déjeuner

14h : tournassage ou tournage ou garnissage

16h : nettoyage du matériel et fin du stage

Objectifs : savoir centrer la terre, monter un cylindre et travailler sur un bol/ tasse. Tournasser des pièces, et si envie, garnir une pièce (poser une anse).

Prix : 190€ par personne. Repas de midi végétarien bio 15 € par personne et par repas

Conditions : 2 stagiaires par session. Un tour par personne. Terre et outillage fourni. Avec possibilité de garder certaines pièces (cuites et émaillées par le potier)

.

7 Rue Principale Champagne L’Atelier de la Barbastelle

Loisia 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-05 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA