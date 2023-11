Séance avec réalisateur et exposition 7 rue porte du Dropt Monségur, 1 décembre 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Deux évènements dans un même lieu : vernissage de l’exposition Italienne » Ciao Italia » qui relate un siècle d’immigration et de culture italienne en France et en Lot-et-Garonne. Exposition présente dans le hall du cinéma durant une semaine. Puis projection d’un film documentaire » Ritorno » en présence de son réalisateur..

2023-12-01 fin : 2023-12-08 22:30:00. EUR.

7 rue porte du Dropt

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Two events in one place: opening of the Italian exhibition « Ciao Italia », recounting a century of Italian immigration and culture in France and Lot-et-Garonne. The exhibition will be on display in the cinema lobby for a week. Then screening of the documentary film « Ritorno » in the presence of its director.

Dos acontecimientos en un mismo lugar: inauguración de la exposición italiana « Ciao Italia », que relata un siglo de inmigración y cultura italianas en Francia y Lot-et-Garonne. La exposición estará expuesta en el vestíbulo del cine durante una semana. A continuación, proyección del documental « Ritorno » en presencia de su director.

Zwei Veranstaltungen am selben Ort: Eröffnung der italienischen Ausstellung « Ciao Italia », die ein Jahrhundert italienischer Einwanderung und Kultur in Frankreich und im Lot-et-Garonne dokumentiert. Die Ausstellung war eine Woche lang in der Eingangshalle des Kinos zu sehen. Anschließend wird der Dokumentarfilm « Ritorno » in Anwesenheit des Regisseurs gezeigt.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Entre-deux-Mers