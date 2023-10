Festival objectif terre 7 Rue Porte du Dropt Monségur, 25 octobre 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Troisième édition du festival sur l’environnement, ouvert aux petits comme aux grands. La majorité des films proposés sont accompagnés d’une animation : ateliers, discussions, rencontres, dégustations, lectures….

2023-10-25 fin : 2023-10-29 23:30:00. EUR.

7 Rue Porte du Dropt Cinéma Eden

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Third edition of the environmental festival, open to young and old alike. Most of the films on offer are accompanied by activities: workshops, discussions, meetings, tastings, readings…

Tercera edición de este festival medioambiental, abierto a grandes y pequeños. La mayoría de las películas propuestas van acompañadas de algún tipo de animación: talleres, debates, encuentros, degustaciones, lecturas…

Dritte Ausgabe des Umweltfestivals, das für Groß und Klein offen ist. Die meisten der gezeigten Filme werden von einer Animation begleitet: Workshops, Diskussionen, Treffen, Verkostungen, Lesungen…

