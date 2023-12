Concert de Noël : Choeurs pour coeur 7 Rue Pocalette Ciboure, 29 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 18:30:00

fin : 2023-12-29 20:00:00

Concert au profit des Restos du coeur de Saint-Jean-de-Luz et des colis alimentaires du CCAS de Ciboure.

Avec le participation du choeur d’hommes de l’Arin, de la chorale Arpège et du groupe musical Estudiantina..

7 Rue Pocalette Eglise Saint Vincent

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme Pays Basque