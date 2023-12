Stage – Initiation à la sérigraphie 7 Rue Percée Yvetot, 27 février 2024, Yvetot.

Yvetot Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-02-27 09:00:00

fin : 2024-02-29 12:00:00

La galerie Duchamp propose un stage de pratique artistique aux adolescents de plus de 12 ans et aux adultes. Ce stage sera l’occasion de vous initier à la sérigraphie avec l’Atelier PifPaf..

La galerie Duchamp propose un stage de pratique artistique aux adolescents de plus de 12 ans et aux adultes. Ce stage sera l’occasion de vous initier à la sérigraphie avec l’Atelier PifPaf.

La galerie Duchamp propose un stage de pratique artistique aux adolescents de plus de 12 ans et aux adultes. Ce stage sera l’occasion de vous initier à la sérigraphie avec l’Atelier PifPaf.

.

7 Rue Percée

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-16 par Yvetot Normandie Tourisme