Les dimanches à Duchamp – Atelier Cumulo Colorus 7 Rue Percée Yvetot, 23 juillet 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Visite de l’exposition « Ruminé » de Fabrice Hyber, suivie de l’atelier Cumulo Colorus : il pleut de la couleur sur des paysages en noir et blanc… Goûter bicolore offert !.

2023-07-23 15:00:00 fin : 2023-07-23 17:00:00. .

7 Rue Percée

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Visit Fabrice Hyber’s « Ruminé » exhibition, followed by the Cumulo Colorus workshop: color rains down on black-and-white landscapes? Complimentary two-tone snack!

Visite la exposición « Ruminé » de Fabrice Hyber, seguida del taller Cumulo Colorus: el color llueve sobre los paisajes en blanco y negro.. ¡Merienda bicolor gratuita!

Besuch der Ausstellung « Ruminé » von Fabrice Hyber, gefolgt vom Workshop Cumulo Colorus: Es regnet Farbe auf schwarz-weiße Landschaften? Ein zweifarbiger Imbiss wird angeboten!

Mise à jour le 2023-06-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche