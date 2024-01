Menu de la Saint-Valentin – Aux Tables de l’Estuaire 7 rue Paul Ladmirault 56130 Camoel Camoel, mercredi 14 février 2024.

Menu de la Saint-Valentin – Aux Tables de l’Estuaire Pour cette fête des amoureux, nous vous avons concocté un menu spécial, midi et soir. N’oubliez pas de réserver. Hors-d’oeuvre : * Cocktail de l’amour et ses mignardises (feuilleté tapenade, … Mercredi 14 février, 09h00 7 rue Paul Ladmirault 56130 Camoel Menu adulte: 39,50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Pour cette fête des amoureux, nous vous avons concocté un menu spécial, midi et soir.

N’oubliez pas de réserver.

Hors-d’oeuvre :

* Cocktail de l’amour et ses mignardises (feuilleté tapenade, chorizo,fromage au cumin)

Soupe :

* Carpaccio de St-Jacques et sa crème de mangue

ou

* Foie gras, pain toasté aux figues

Boissons

Plats principaux :

* Canette sauce bigarade, pommes de terre au four et tomates à la provençale

ou

* Brochette de queue de lotte et gambas, écrasé de patate douce, légumes croquants et bisque de gambas

Desserts :

* Pavlova exotique

ou

* Croquant au chocolat et sa sucette en pomme d’amour

7 rue Paul Ladmirault 56130 Camoel

