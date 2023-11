Votre menu de la Saint-Sylvestre Aux Tables de l’Estuaire 7 rue Paul Ladmirault 56130 Camoel Camoel, 31 décembre 2023, Camoel.

Votre menu de la Saint-Sylvestre Aux Tables de l’Estuaire 31 décembre 2023 et 1 janvier 2024 7 rue Paul Ladmirault 56130 Camoel Menu adulte: 38,50

Foie gras et sa compotée de groseille

ou

Emincé de Saumon fumé par nos soins et crème ciboulette

–

St Pierre rôti beurre blanc avec riz façon Thaï au Maggi et légumes du moment

ou

Filet de bœuf sauce shiitake et pommes dauphine

–

Eclair St honoré

ou

Boule de pécan sur son lit croustillant

Menu de la Saint-Sylvestre – Aux Tables de l’Estuaire

7 rue Paul Ladmirault 56130 Camoel
09 87 78 98 81
06 99 72 93 66
auxtablesdelestuaire@gmail.com
https://www.auxtablesdelestuaire.com/

