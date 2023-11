Votre menu de Noël Aux Tables de l’Estuaire 7 rue Paul Ladmirault 56130 Camoel Camoel, 25 décembre 2023, Camoel.

Votre menu de Noël Aux Tables de l’Estuaire Lundi 25 décembre, 09h00 7 rue Paul Ladmirault 56130 Camoel Menu adulte: 30

Menu le midi :

6 huîtres

–

Rôti de poisson blanc (selon arrivage julienne ou élingue) à l’andouille de Guémené et lard fumé, jus à la sauge

–

Tarte noix de pécan, glace de sirop d’érable

Menu de Noël – Aux Tables de l’Estuaire

7 rue Paul Ladmirault 56130 Camoel 7 rue Paul Ladmirault 56130 Camoel Camoel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 78 98 81 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 72 93 66 »}, {« type »: « email », « value »: « auxtablesdelestuaire@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.auxtablesdelestuaire.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/votre-menu-de-noel-aux-tables-de-l-estuaire-camoel.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/menu-de-noel-aux-tables-de-l-estuaire-2582735.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-25T09:00:00+01:00 – 2023-12-25T19:00:00+01:00

2023-12-25T09:00:00+01:00 – 2023-12-25T19:00:00+01:00

FETEFOIRE LOISIRS