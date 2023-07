Caroline Ortega, Etienne Savoye, Didier Gianella et Emmanuelle de Rosa 7 Rue Pastoret Marseille 6e Arrondissement, 21 août 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’ Asso Automatikart s’installe dans la galerie Agent Troublant du 21 au 26 août..

2023-08-21 13:00:00 fin : 2023-08-26 20:00:00. .

7 Rue Pastoret Agent Troublant

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Asso Automatikart will be in the Agent Troublant gallery from August 21 to 26.

La asociación Automatikart estará en la galería Agent Troublant del 21 al 26 de agosto.

L’ Asso Automatikart zieht vom 21. bis 26. August in die Galerie Agent Troublant.

Mise à jour le 2023-07-19 par Ville de Marseille