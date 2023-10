Caféministe 7 rue Pasteur Nexon, 28 octobre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Le féminisme peut-il sauver le monde ?

Discussion et débat bienveillants et tolérant.

Entrée libre..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

7 rue Pasteur Ô Coquin de Sort

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Can feminism save the world?

Caring, tolerant discussion and debate.

Free admission.

¿Puede el feminismo salvar el mundo?

Discusión y debate solidarios y tolerantes.

Entrada gratuita.

Kann der Feminismus die Welt retten?

Wohlwollende und tolerante Diskussion und Debatte.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus