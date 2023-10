Université Populaire : « Fête de l’arbre » 7 Rue Pablo Picasso Montivilliers, 21 novembre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

Quizz familial sur « La vie secrète des arbres et les légendes des arbres de Normandie »

Centre Social Jean Moulin

Mardi 21 novembre à 18h30.

2023-11-21 18:30:00 fin : 2023-11-21 . .

7 Rue Pablo Picasso Centre Social Jean Moulin

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Family quiz on « The secret life of trees and the legends of the trees of Normandy »

Jean Moulin Social Center

Tuesday November 21st at 6.30pm

Concurso familiar sobre « La vida secreta de los árboles y las leyendas de los árboles en Normandía »

Centro Social Jean Moulin

Martes 21 de noviembre a las 18.30 h

Familienquiz zum Thema « Das geheime Leben der Bäume und die Legenden der Bäume in der Normandie »

Soziales Zentrum Jean Moulin

Dienstag, 21. November um 18.30 Uhr

