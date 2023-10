Université Populaire : « L’Eau La Lézarde » 7 Rue Pablo Picasso Montivilliers, 3 novembre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

C’est la troisième saison de l’Université Populaire de Montivilliers et nous continuons à nous interroger sur le monde qui nous entoure, afin de nous adapter, renoncer et comprendre les enjeux auxquels il nous faut collectivement faire face.

Pour le second rendez-vous de la saison, il sera question de La Lézarde :

L’eau de « la Lézarde », longue de 14,5 kilomètres et dont la source se situe à Saint-Martin-du-Bec, provient d’un bassin versant de 210 km² et se décompose en quatre sous bassins : la Lézarde, la Clinarderie, la Rouelles et le Saint Laurent compris sur le territoire de 33 communes dont Montivilliers.

L’exposition présente son évolution au cours du temps, façonnée par l’homme, source d’énergie pour les moulins, axe de transport et son histoire en quatre mouvements…

Présentée par l’Ecopole du Havre, avec l’exposition sur la Lézarde prêtée par Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain.

Centre Social Jean Moulin

Vendredi 3 novembre à 18h30.

2023-11-03 18:30:00 fin : 2023-11-03 . .

7 Rue Pablo Picasso Centre Social Jean Moulin

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



This is the third season of the Université Populaire de Montivilliers, and we’re continuing to ask ourselves questions about the world around us, in order to adapt, renounce and understand the issues we need to face collectively.

For the second event of the season, we’ll be talking about La Lézarde:

The 14.5-kilometer-long « La Lézarde » river, whose source is in Saint-Martin-du-Bec, comes from a 210 km² watershed and is divided into four sub-basins: La Lézarde, La Clinarderie, La Rouelles and Le Saint Laurent, covering the territory of 33 communes, including Montivilliers.

The exhibition presents the river?s evolution over time, shaped by man, a source of energy for mills, a transportation route and its history in four movements?

Presented by Ecopole du Havre, with the Lézarde exhibition on loan from Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain.

Center Social Jean Moulin

Friday, November 3 at 6:30pm

Esta es la tercera temporada de la Université Populaire de Montivilliers y seguimos haciéndonos preguntas sobre el mundo que nos rodea, para adaptarnos, renunciar y comprender las cuestiones que debemos afrontar colectivamente.

Para la segunda prueba de la temporada, hablaremos de La Lézarde:

El río Lézarde, de 14,5 km de longitud y cuyo nacimiento se sitúa en Saint-Martin-du-Bec, tiene una cuenca hidrográfica de 210 km² y se divide en cuatro subcuencas: Lézarde, Clinarderie, Rouelles y Saint Laurent, que abarcan 33 municipios, entre ellos Montivilliers.

La exposición muestra la evolución del río a lo largo del tiempo, modelado por el hombre, utilizado como fuente de energía para los molinos y como vía de transporte, y su historia en cuatro movimientos..

Presentada por la Ecopole du Havre, con la exposición sobre el Lézarde cedida por Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain.

Centro Social Jean Moulin

Viernes 3 de noviembre a las 18.30 h

Dies ist die dritte Saison der Université Populaire de Montivilliers und wir setzen uns weiterhin mit der Welt um uns herum auseinander, um uns anzupassen, zu verzichten und die Herausforderungen zu verstehen, denen wir uns gemeinsam stellen müssen.

In der zweiten Veranstaltung der Saison geht es um « La Lézarde »:

Das Wasser der 14,5 km langen Lézarde, die in Saint-Martin-du-Bec entspringt, stammt aus einem 210 km² großen Einzugsgebiet, das sich in vier Untereinzugsgebiete gliedert: Lézarde, Clinarderie, Rouelles und Saint Laurent, die sich über das Gebiet von 33 Gemeinden, darunter Montivilliers, erstrecken.

Die Ausstellung zeigt, wie sich der Fluss im Laufe der Zeit entwickelt hat, wie er von Menschenhand geformt wurde, wie er Energie für Mühlen lieferte, wie er als Transportweg diente und wie seine Geschichte in vier Bewegungen verlief

Präsentiert von der Ecopole du Havre, mit der Ausstellung über die Lézarde, die von Montivilliers Gestern Heute Morgen ausgeliehen wurde.

Soziales Zentrum Jean Moulin

Freitag, 3. November um 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche