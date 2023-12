DÉDICACE AVEC NICOLAS CZUBAK 7 RUE NOTRE DAME Saint-Mihiel, 16 décembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 09:00:00

fin : 2023-12-16 12:00:00

Nicolas Czubak, professeur d’histoire détaché au Mémorial de Verdun, se rendra à la Maison de la Presse pour présenter et dédicacer ses ouvrages historiques. La séance sera suivie d’une discussion pour parler histoire, et Première Guerre mondiale.Tout public

0 EUR.

7 RUE NOTRE DAME Maison de la Presse

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par OT COEUR DE LORRAINE