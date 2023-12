Cet évènement est passé ALAIN FISNOT EN DÉDICACE 7 Rue notre Dame Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel ALAIN FISNOT EN DÉDICACE 7 Rue notre Dame Saint-Mihiel, 16 décembre 2023, Saint-Mihiel. Saint-Mihiel Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00 Écrivain meusien à succès, Alain Fisnot est notamment l’auteur des «Grandes affaires criminelles de la Meuse» et a reçu le prix littéraire lorrain Georges Sadier de l’Académie Stanislas dans la catégorie Roman populaire avec son dernier roman «Les filles du meunier». Il sera présent à la Maison de la Presse pour rencontrer les lecteurs..

Écrivain meusien à succès, Alain Fisnot est notamment l’auteur des «Grandes affaires criminelles de la Meuse» et a reçu le prix littéraire lorrain Georges Sadier de l’Académie Stanislas dans la catégorie Roman populaire avec son dernier roman «Les filles du meunier». Il sera présent à la Maison de la Presse pour rencontrer les lecteurs.Tout public 0 EUR.

7 Rue notre Dame Maison de la Presse Saint Michel

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

Mise à jour le 2023-12-11 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Code postal 55300 Lieu 7 Rue notre Dame Adresse 7 Rue notre Dame Maison de la Presse Saint Michel Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Lieu Ville 7 Rue notre Dame Saint-Mihiel Latitude 48.8913827929026 Longitude 5.54073398272203 latitude longitude 48.8913827929026;5.54073398272203

7 Rue notre Dame Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/