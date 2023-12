SÉANCE DE DÉDICACES AVEC PATRICK LAGNEAU 7 Rue Notre Dame Saint-Mihiel, 9 décembre 2023 09:00, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

L’auteur Patrick Lagneau, membre de l’association d’écrivains meusiens PLUME, sera en dédicace à la Maison de la Presse.. Tout public

Samedi 2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. 0 EUR.

7 Rue Notre Dame Maison de la presse

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



The author Patrick Lagneau, member of the Meuse writers’ association PLUME, will be signing his books at the Maison de la Presse.

El escritor Patrick Lagneau, miembro de la asociación de escritores PLUME de Mosa, firmará sus libros en la Maison de la Presse.

Der Autor Patrick Lagneau, Mitglied der Schriftstellervereinigung PLUME aus dem Departement Meus, wird im Maison de la Presse eine Signierstunde abhalten.

