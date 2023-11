DÉDICACES AVEC JEAN-FRANÇOIS KIEFFER 7 Rue Notre Dame Saint-Mihiel, 15 novembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

L’auteur sera présent avec sa bonne humeur légendaire pour dédicacer le tome 8 des bandes dessinées « Jeannette et Jojo, le Bois Brûlé ». Tout public

Mercredi 2023-11-15 14:00:00 fin : 2023-11-15 18:00:00. 0 EUR.

7 Rue Notre Dame Maison de la Presse

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



The author will be on hand with his legendary good humor to sign volume 8 of the comic strips « Jeannette et Jojo, le Bois Brûlé »

El autor estará presente con su legendario buen humor para firmar el volumen 8 de las tiras cómicas « Jeannette et Jojo, le Bois Brûlé »

Der Autor wird mit seiner legendären guten Laune anwesend sein, um Band 8 der Comics « Jeannette et Jojo, le Bois Brûlé » zu signieren

