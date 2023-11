DÉDICACES AVEC DANIEL REMACLE 7 RUE NOTRE DAME Saint-Mihiel, 4 novembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

L’auteur viendra spécialement de Belgique pour présenter son polar moderne, entre passé et présent « L’oratoire celte ». Il sera le lendemain au salon « Le livre sur la Place » à Nancy.. Tout public

Samedi 2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. .

7 RUE NOTRE DAME Maison de la Presse

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



The author will come specially from Belgium to present his modern thriller, between past and present « L’oratoire celte ». He will be the next day at « Le livre sur la Place » in Nancy.

El autor vendrá especialmente desde Bélgica para presentar su thriller moderno, « L’oratoire celte » (El oratorio celta). Al día siguiente estará en « Le livre sur la Place » de Nancy.

Der Autor wird eigens aus Belgien anreisen, um seinen modernen Kriminalroman zwischen Vergangenheit und Gegenwart « L’oratoire celte » vorzustellen. Am nächsten Tag wird er auf der Messe « Le livre sur la Place » in Nancy sein.

