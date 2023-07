DÉDICACE AVEC ALIETTE SOMOT 7 Rue Notre Dame Saint-Mihiel, 15 juillet 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Aliette Somot écrit de sympathiques livres pour enfants, elle aime raconter des histoires et faire des maquettes en papiers artiste.

Idéal pour occuper les enfants pendant cet été qui s’annonce chaud!. Enfants

Samedi 2023-07-15 09:00:00 fin : 2023-07-15 12:00:00. 0 EUR.

7 Rue Notre Dame Maison de la Presse

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Aliette Somot writes delightful children’s books, loves storytelling and making artist paper models.

Ideal for keeping the kids busy during this hot summer!

Aliette Somot escribe deliciosos libros infantiles, le encanta contar historias y hacer maquetas de papel.

¡Perfectos para mantener ocupados a los niños durante este caluroso verano!

Aliette Somot schreibt sympathische Kinderbücher, erzählt gerne Geschichten und baut Modelle aus Künstlerpapier.

Ein idealer Zeitvertreib für Kinder in diesem heißen Sommer!

