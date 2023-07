DÉDICACE AVEC DENIS MELINGER 7 RUE NOTRE DAME Saint-Mihiel, 8 juillet 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Séance dédicace avec Denis MELLINGER « L’œuvre des soldats sculpteurs allemands autour du Saillant de Saint-Mihiel ». Tout public

Samedi 2023-07-08 09:00:00 fin : 2023-07-08 12:00:00. 0 EUR.

7 RUE NOTRE DAME Maison de la Presse

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Book signing with Denis MELLINGER « L’uvre des soldats sculpteurs allemands autour du Saillant de Saint-Mihiel » (The work of German soldier-sculptors around the Saint-Mihiel Salient)

Firma de libros con Denis MELLINGER « L’uvre des soldats sculpteurs allemands autour du Saillant de Saint-Mihiel » (La obra de los soldados-escultores alemanes en torno al Saliente de Saint-Mihiel)

Signierstunde mit Denis MELLINGER « Das Werk der deutschen Soldatenbildhauer um den Saillant de Saint-Mihiel »

