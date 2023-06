DÉDICACES AVEC ROBERT THOMAS 7 Rue Notre Dame Saint-Mihiel, 1 juillet 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Robert Thomas, poète meusien, présente son premier roman « Quelques tranches de vie ».. Tout public

Samedi 2023-07-01 09:00:00 fin : 2023-07-01 12:00:00. 0 EUR.

7 Rue Notre Dame Maison de la presse

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Meuse poet Robert Thomas presents his first novel, « Quelques tranches de vie ».

Robert Thomas, poeta de la región de Mosa, presenta su primera novela, Quelques tranches de vie.

Robert Thomas, ein Dichter aus dem Departement Meusanne, stellt seinen ersten Roman « Quelques tranches de vie » vor.

