Madeleine Riffaud, Résistante 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges, 22 décembre 2023 09:00, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Exposition qui propose de suivre le parcours exceptionnel de Madeleine Riffaud pendant et après-guerre.

Encore mineure quand elle arrive à Paris, cette jeune fille rallie un groupe de résistants étudiants. En 1944, elle rejoint la lutte armée.

Arrêtée, torturée et plusieurs fois condamnée à mort, elle est de retour à temps pour se battre aux côtés de ses hommes et libérer la capitale.

Après la Libération, elle rencontre Vercors, Pablo Picasso et Paul Eluard avec qui elle noue une formidable amitié. Impressionné par son talent littéraire, ce dernier l’encourage à écrire.

Devenue poétesse et écrivaine, elle entame une carrière de journaliste, part en Indochine, en Algérie puis au Vietnam pour dénoncer le colonialisme, témoigner de l’esprit de résistance et raconter la lutte pour la liberté.

Exposition réalisée à partir de la bande-dessinée « Madeleine, Résistante »..

2023-12-22 fin : 2024-04-01 17:00:00. EUR.

7 Rue Neuve Saint-Étienne Musée de la Résistance

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This exhibition follows Madeleine Riffaud’s exceptional career during and after the war.

Still a minor when she arrived in Paris, this young girl joined a group of student resistance fighters. In 1944, she joined the armed struggle.

Arrested, tortured and sentenced to death several times, she returned in time to fight alongside her men and liberate the capital.

After the Liberation, she met Vercors, Pablo Picasso and Paul Eluard, with whom she forged a formidable friendship. Impressed by her literary talent, Eluard encouraged her to write.

After becoming a poet and writer, she embarked on a career as a journalist, traveling to Indochina, Algeria and Vietnam to denounce colonialism, bear witness to the spirit of resistance and recount the struggle for freedom.

Exhibition based on the comic strip « Madeleine, Résistante ».

Esta exposición recorre la excepcional carrera de Madeleine Riffaud durante y después de la guerra.

Menor de edad cuando llegó a París, esta joven se unió a un grupo de estudiantes de la resistencia. En 1944, se unió a la lucha armada.

Detenida, torturada y condenada a muerte varias veces, regresó a tiempo para luchar junto a sus hombres y liberar la capital.

Tras la liberación, conoce a Vercors, Pablo Picasso y Paul Eluard, con quien entabla una gran amistad. Impresionado por su talento literario, Eluard la animó a escribir.

Convertida en poeta y escritora, emprendió una carrera como periodista, viajando a Indochina, Argelia y luego Vietnam para denunciar el colonialismo, dar testimonio del espíritu de resistencia y contar la historia de la lucha por la libertad.

Exposición basada en el cómic « Madeleine, Résistante ».

Ausstellung, die vorschlägt, den außergewöhnlichen Lebensweg von Madeleine Riffaud während und nach dem Krieg zu verfolgen.

Als sie noch minderjährig in Paris ankam, schloss sich das junge Mädchen einer Gruppe studentischer Widerstandskämpfer an. Im Jahr 1944 schließt sie sich dem bewaffneten Kampf an.

Sie wird verhaftet, gefoltert und mehrmals zum Tode verurteilt. Dennoch ist sie rechtzeitig zurück, um an der Seite ihrer Männer zu kämpfen und die Hauptstadt zu befreien.

Nach der Befreiung lernte sie Vercors, Pablo Picasso und Paul Eluard kennen, mit denen sie eine wunderbare Freundschaft schloss. Letzterer war von ihrem literarischen Talent beeindruckt und ermutigte sie zum Schreiben.

Sie reiste nach Indochina, Algerien und Vietnam, um den Kolonialismus anzuprangern, den Widerstandsgeist zu bezeugen und vom Kampf für die Freiheit zu berichten.

Die Ausstellung wurde auf der Grundlage des Comics « Madeleine, Résistante » erstellt.

