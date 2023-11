Visite Flash – Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges, 10 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 12h30 à 13h15.

Visite sur l’exposition temporaire : Entre ombre et lumière, les femmes à l’épreuve de la Grande Guerre (1914-1918)

Des visites condénsées afin de comprendre la place des femmes pendant cette période plus que tourmentée.

En 1919, elles ont gagné une nouvelle place dans la communauté nationale façonnée par le patriarcat. Tout retour en arrière devient très difficile…

À partir de 15 ans.

Sur réservation obligatoire auprès du Musée de la Résistance..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 13:15:00. EUR.

7 Rue Neuve Saint-Étienne Musée de la Résistance

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 12:30pm to 1:15pm.

Visit to the temporary exhibition: Between Light and Shadow, Women in the Great War (1914-1918)

Guided tours to understand the place of women during this tormented period.

By 1919, women had won a new place in a national community shaped by patriarchy. It’s hard to go back?

Ages 15 and up.

Reservations required at the Musée de la Résistance.

De 12.30 a 13.15 h.

Visita a la exposición temporal: Entre luces y sombras, las mujeres y la Gran Guerra (1914-1918)

Visitas guiadas para comprender el lugar de las mujeres durante este periodo turbulento.

En 1919, las mujeres se habían ganado un nuevo lugar en una comunidad nacional moldeada por el patriarcado. ¿Es difícil volver atrás?

A partir de 15 años.

Reserva previa en el Museo de la Resistencia.

Von 12:30 bis 13:15 Uhr

Besuch der Sonderausstellung: Zwischen Licht und Schatten, Frauen in der Bewährungsprobe des Großen Krieges (1914-1918)

Geführte Besichtigungen, um die Stellung der Frauen während dieser mehr als turbulenten Zeit zu verstehen.

1919 hatten sie einen neuen Platz in der vom Patriarchat geprägten nationalen Gemeinschaft erobert. Eine Rückkehr in die Vergangenheit ist sehr schwierig

Ab 15 Jahren.

Reservierung beim Musée de la Résistance erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Limoges Métropole