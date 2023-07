FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – MUSÉE TAURIN 7 rue Massol Béziers, 11 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Christine Granier, sculpteur, Lou Raunier et Jacques Charvet, peintres plasticiens, vous proposent trois visions contemporaines de la tauromachie autour des œuvres de Jean de Label, artiste, journaliste taurin et aficionado biterrois des années 50. Entrée libre..

2023-08-11 10:00:00 fin : 2023-08-11 17:00:00. EUR.

7 rue Massol

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Christine Granier, sculptor, Lou Raunier and Jacques Charvet, painters, offer three contemporary visions of bullfighting around the works of Jean de Label, artist, bullfighting journalist and aficionado from Béziers in the 1950s. Free entrance.

Christine Granier, escultora, Lou Raunier y Jacques Charvet, artistas plásticos, ofrecen tres visiones contemporáneas de la tauromaquia basadas en las obras de Jean de Label, artista, periodista taurino y aficionado de Berna en la década de 1950. Entrada gratuita.

Christine Granier, Bildhauerin, Lou Raunier und Jacques Charvet, bildende Künstler, präsentieren Ihnen drei zeitgenössische Visionen des Stierkampfs rund um die Werke von Jean de Label, einem Künstler, Stierkampfjournalisten und Aficionado aus Biterrois in den 1950er Jahren. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE