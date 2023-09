AFTER-WORK… « COPAIN COMME COCHON » 7 Rue Marioge Montpellier, 22 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Venez découvrir « Copain comme cochon » du Domaine de la Préceptorie dans le Roussillon

Vendredi 22 septembre à partir de 17h.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

7 Rue Marioge

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Come and discover « Copain comme cochon » from Domaine de la Préceptorie in Roussillon

Friday September 22nd from 5pm

Venga a descubrir « Copain comme cochon » del Domaine de la Préceptorie en Roussillon

Viernes 22 de septiembre a partir de las 17.00 horas

Kommen Sie und entdecken Sie « Copain comme cochon » von der Domaine de la Préceptorie im Roussillon

Freitag, 22. September ab 17 Uhr

