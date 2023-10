Stage d’hiver pour les 8/12 ans : Dans la peau d’un archéo 7 Rue Marie de La Tour Thouars, 19 février 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Pendant 4 jours, découvre, avec un autre regard la ville de Thouars et ses monuments, le musée Henri Barré et ses collections à travers des visites ou des ateliers..

2024-02-19 fin : 2024-02-22 17:00:00. EUR.

7 Rue Marie de La Tour Au Musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



During 4 days, discover, with another glance the city of Thouars and its monuments, the Henri Barré museum and its collections through visits or workshops.

Durante 4 días, descubra la ciudad de Thouars y sus monumentos, el museo Henri Barré y sus colecciones mediante visitas o talleres.

Entdecke vier Tage lang mit einem anderen Blick die Stadt Thouars und ihre Sehenswürdigkeiten, das Henri-Barré-Museum und seine Sammlungen durch Besichtigungen oder Workshops.

Mise à jour le 2023-09-21 par Maison du Thouarsais