Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Eiffel 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 19 juin 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Pars en balade pour observer les éléments apparus à Thouars à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle (viaduc Eiffel, bains douches, etc…)

Réservation obligatoire..

2024-06-19 fin : 2024-06-19 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Take a stroll to observe the features that appeared in Thouars in the late 19th and early 20th centuries (Eiffel viaduct, shower baths, etc.)

Reservations required.

Dé un paseo para ver los elementos que aparecieron en Thouars a finales del siglo XIX y principios del XX (viaducto Eiffel, baños con ducha, etc.)

Reserva obligatoria.

Begib dich auf einen Spaziergang, um die Elemente zu beobachten, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Thouars auftauchten (Eiffel-Viadukt, Duschbäder, etc.)

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-21 par Maison du Thouarsais