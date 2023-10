Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : À toute vapeur ! 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 12 juin 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Découvre l’histoire de la gare de Thouars à l’aide de différents documents historiques et du jeu « Quizz du quartier de la gare ».

Réservation obligatoire..

2024-06-12 fin : 2024-06-12 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the history of Thouars station with the help of various historical documents and the « Quizz du quartier de la gare » game.

Reservations required.

Descubra la historia de la estación de Thouars con la ayuda de varios documentos históricos y el juego « Quizz sobre el barrio de la estación ».

Imprescindible reservar.

Entdecke die Geschichte des Bahnhofs von Thouars mithilfe verschiedener historischer Dokumente und des Spiels « Quiz des Bahnhofsviertels ».

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-21 par Maison du Thouarsais