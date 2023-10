Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : La mode du 17ème siècle 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 5 juin 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Imagine une tenue pour la duchesse Marie de la Tour d’Auvergne et son mari lorsqu’ils habitaient le château de Thouars au 17ème siècle.

Réservation obligatoire..

2024-06-05 fin : 2024-06-05 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Imagine an outfit for Duchess Marie de la Tour d’Auvergne and her husband when they lived in the château de Thouars in the 17th century.

Reservations required.

Imagine el atuendo de la duquesa Marie de la Tour d’Auvergne y su marido cuando vivían en el castillo de Thouars en el siglo XVII.

Es necesario reservar.

Stell dir ein Outfit für die Herzogin Marie de la Tour d’Auvergne und ihren Mann vor, als sie im 17. Jahrhundert im Schloss Thouars wohnten.

Reservierung erforderlich.

