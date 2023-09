Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : délices du Moyen-Âge 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 22 mai 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Du miel, des épices, des fruits… Viens concocter de savoureux desserts à déguster sans modération !

Réservation obligatoire..

2024-05-22 fin : 2024-05-22 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Honey, spices, fruit… Come and concoct tasty desserts to be enjoyed without moderation!

Reservations required.

Miel, especias, fruta… Ven a preparar sabrosos postres para disfrutar sin moderación

Imprescindible reservar.

Honig, Gewürze, Früchte… Komm und zaubere leckere Desserts, die du in vollen Zügen genießen kannst!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Maison du Thouarsais