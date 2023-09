Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Trop fort 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 15 mai 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

En groupe, réalise la maquette d’un château fort pour bien comprendre l’ensemble de cette architecture du Moyen-Âge.

Réservation obligatoire..

2024-05-15 fin : 2024-05-15 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In groups, build a model of a fortified castle to fully understand the architecture of the Middle Ages.

Reservations required.

En grupo, construya la maqueta de un castillo fortificado para comprender la arquitectura de la Edad Media.

Imprescindible reservar.

Baue in einer Gruppe das Modell einer Burg, um die gesamte Architektur des Mittelalters zu verstehen.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Maison du Thouarsais