Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : un trésor ? 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 10 avril 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Viens faire le tour de la muraille de la ville de Thouars et vois si ces constructions du Moyen-Âge révèlent un trésor !

Réservation obligatoire..

2024-04-10 fin : 2024-04-10 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and take a tour of the city walls of Thouars and see if these medieval constructions reveal any treasure!

Reservations required.

Venga a recorrer las murallas de la ciudad de Thouars y compruebe si estos edificios medievales esconden algún tesoro

Imprescindible reservar.

Komm mit auf einen Rundgang um die Stadtmauer von Thouars und finde heraus, ob diese Bauwerke aus dem Mittelalter einen Schatz offenbaren!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Maison du Thouarsais