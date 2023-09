Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Mosaïque antique 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 3 avril 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Découvre la technique de la mosaïque à l’aide d’une professionnelle et repars avec ta création !

Réservation obligatoire..

2024-04-03 fin : 2024-04-03 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the mosaic technique with the help of a professional and leave with your own creation!

Reservations required.

Descubra la técnica del mosaico con la ayuda de un profesional y salga con su propia creación

Imprescindible reservar.

Entdecke die Mosaiktechnik mit Hilfe eines Profis und nimm deine eigene Kreation mit nach Hause!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Maison du Thouarsais