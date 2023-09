Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Les dolmens 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 27 mars 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

As-tu vu ces énormes pierres dans la plaine thouarsaise ? Pars à la découverte des dolmens de Taizé pour connaître leur histoire…

Réservation obligatoire..

2024-03-27 fin : 2024-03-27 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Have you seen these huge stones on the Thouars plain? Discover the history of the Taizé dolmens…

Booking essential.

¿Ha visto estas enormes piedras en la llanura de Thouars? Descubra los dólmenes de Taizé y su historia…

Imprescindible reservar.

Hast du diese riesigen Steine in der Thouarsaise-Ebene gesehen? Mach dich auf den Weg, um die Dolmen von Taizé zu entdecken und ihre Geschichte zu erfahren…

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Maison du Thouarsais