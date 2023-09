Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : maison du monde 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 6 mars 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Vit-on dans le même genre de maison en France et aux quatre coins du monde ? Viens le découvrir à l’aide de différents livres et de petits jeu.

Réservation obligatoire..

2024-03-06

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Do we live in the same kind of house in France and all over the world? Come and find out with the help of books and games.

Reservations required.

¿Vivimos en el mismo tipo de casa en Francia que en las cuatro esquinas del mundo? Venga a descubrirlo con la ayuda de varios libros y juegos.

Imprescindible reservar.

Lebt man in Frankreich und auf der ganzen Welt in der gleichen Art von Haus? Finde es mithilfe verschiedener Bücher und eines kleinen Spiels heraus.

Reservierung erforderlich.

