Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : maison en briques 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 14 février 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

À l’aide de centaines de petites briques de couleurs, viens réaliser la maison de tes rêves !

Réservation obligatoire..

2024-02-14 fin : 2024-02-14 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Use hundreds of colorful bricks to build the house of your dreams!

Reservations required.

Utiliza cientos de ladrillitos de colores para construir la casa de tus sueños

Imprescindible reservar.

Mit Hilfe von Hunderten von kleinen bunten Bausteinen kannst du dein Traumhaus bauen!

Reservierung erforderlich.

