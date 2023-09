Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : copier/coller 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 31 janvier 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Utilise plusieurs éléments d’architecture (portes, fenêtres, toits, colonnes…) pour faire apparaitre une maison étonnante !

Réservation obligatoire..

2024-01-31 fin : 2024-01-31 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Use various architectural elements (doors, windows, roofs, columns…) to create an amazing house!

Reservations required.

Utilice diversos elementos arquitectónicos (puertas, ventanas, tejados, columnas, etc.) para crear una casa sorprendente

Imprescindible reservar.

Verwende verschiedene Architekturelemente (Türen, Fenster, Dächer, Säulen…), um ein erstaunliches Haus entstehen zu lassen!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Maison du Thouarsais