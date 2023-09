Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Une maison à croquer 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 24 janvier 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Imagine une architecture faite de biscuits et de sucreries, qui doit tenue debout avant d’être dégustée.

Réservation obligatoire..

2024-01-24 fin : 2024-01-24 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Imagine an architecture made of cookies and sweets, which must stand upright before being eaten.

Reservations required.

Imagine una arquitectura hecha de galletas y caramelos que tiene que mantenerse en pie antes de poder comerse.

Es necesario reservar.

Stell dir eine Architektur aus Keksen und Süßigkeiten vor, die stehen bleiben muss, bevor sie gegessen werden kann.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Maison du Thouarsais