Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Une maison qui déménage 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 17 janvier 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Imagine une maison extraordinaire, prête à voyager, et qui prendrait vie grâce à des objets du quotidiens transformés.

Réservation obligatoire..

2024-01-17 fin : 2024-01-17 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Imagine an extraordinary house, ready to travel, brought to life by transforming everyday objects.

Reservations required.

Imagine una casa extraordinaria, lista para viajar, a la que se da vida transformando objetos cotidianos.

Es necesario reservar.

Stell dir ein außergewöhnliches Haus vor, das reisefertig ist und durch umgestaltete Alltagsgegenstände zum Leben erweckt wird.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Maison du Thouarsais