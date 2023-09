Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Un abri en papier 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 10 janvier 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Juste avec des feuilles de papier, une paire de ciseaux et de la colle, réalise un assemblage afin de créer un abris.

Réservation obligatoire..

2024-01-10 fin : 2024-01-10 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Just with sheets of paper, scissors and glue, make an assembly to create a shelter.

Reservations required.

Con sólo unas hojas de papel, unas tijeras y un poco de pegamento, haz un montaje para crear un refugio.

Es necesario reservar.

Baue nur mit Papier, einer Schere und Klebstoff eine Konstruktion, um einen Unterschlupf zu schaffen.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Maison du Thouarsais