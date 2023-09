Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Rallye photo animaux 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 4 octobre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Pars à la recherche des animaux au musée et dans le centre historique à l’aide d’indices photographiques !

Réservation obligatoire..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 17:00:00. EUR.

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Search for animals in the museum and historic center using photographic clues!

Reservations required.

Busque animales en el museo y en el centro histórico utilizando pistas fotográficas

Imprescindible reservar.

Mach dich mithilfe von fotografischen Hinweisen auf die Suche nach Tieren im Museum und im historischen Zentrum!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-16 par Maison du Thouarsais