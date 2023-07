Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans : Des vitraux si beaux 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 9 août 2023, Thouars.

Viens découvrir la technique du vitrail et réalise ensuite une création avec du papier vitrail…transparence assurée !

Réservation obligatoire. Nombre de places..

7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the technique of stained glass and then create something with stained glass paper… transparency guaranteed!

Reservations required. Places available.

Venga a descubrir la técnica de las vidrieras y luego cree algo con papel vitral… ¡transparencia garantizada!

Imprescindible reservar. Número de plazas.

Entdecke die Technik der Glasmalerei und stelle anschließend eine Kreation mit Glaspapier her – Transparenz garantiert!

Eine Reservierung ist erforderlich. Anzahl der Plätze.

