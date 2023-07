Spectacle Dive Dive 7 Rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars, 27 juillet 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Dansant avec les oiseaux, découvrez un spectacle coloré de musiques, de bruitages et de poésies. Spectacle proposé dans le cadre du festival Au Fil du Thouet organisé du 15 juin au 29 août..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

7 Rue Marie de la Tour d’Auvergne Au Musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Dancing with the birds, discover a colorful show of music, sound effects and poetry. The show is part of the Au Fil du Thouet festival, which runs from June 15 to August 29.

Bailando con los pájaros, descubra un espectáculo lleno de color, música, efectos sonoros y poesía. Este espectáculo forma parte del festival Au Fil du Thouet, que se celebra del 15 de junio al 29 de agosto.

Tanzen Sie mit den Vögeln und entdecken Sie eine bunte Show aus Musik, Geräuschen und Poesie. Die Aufführung findet im Rahmen des Festivals Au Fil du Thouet statt, das vom 15. Juni bis zum 29. August veranstaltet wird.

Mise à jour le 2023-06-21 par Maison du Thouarsais