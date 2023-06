Journées Nationales de l’Archéologie : Atelier familial Foir’Fouille, qui est qui ? 7 Rue Marie de La Tour d’Auvergne Thouars, 18 juin 2023, Thouars.

Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, le musée Henri Barré propose un atelier familial dans lequel vous devrez vous mettre dans la peau d’un véritable archéologue..

2023-06-18

7 Rue Marie de La Tour d’Auvergne Au musée Henri Barré

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the National Archaeology Days, the Henri Barré Museum is offering a family workshop in which you can put yourself in the shoes of a real archaeologist.

En el marco de las Jornadas Nacionales de Arqueología, el Museo Henri Barré propone un taller familiar en el que podrá ponerse en la piel de un auténtico arqueólogo.

Im Rahmen der Nationalen Tage der Archäologie bietet das Henri-Barré-Museum einen Familienworkshop an, bei dem Sie sich in die Rolle eines echten Archäologen versetzen müssen.

