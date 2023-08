Les jeunes font revivre le passé de leur foyer – Journées européennes du patrimoine 7 rue Marguerite Fournier Montbrison, 16 septembre 2023, Montbrison.

Montbrison,Loire

Les résidents du FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs) se sont penchés sur le passé de leur lieu de vie et vous proposent un voyage dans le temps..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

7 rue Marguerite Fournier Foyer des jeunes travailleurs « Guy IV »

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The residents of the FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs) have taken a closer look at the past of their home and invite you to take a trip back in time.

Los residentes del FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs) han echado un vistazo al pasado de su casa y le proponen un viaje en el tiempo.

Die Bewohner des FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs) haben sich mit der Vergangenheit ihres Wohnortes auseinandergesetzt und bieten Ihnen eine Zeitreise in die Vergangenheit an.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Loire Forez