Début : 2023-12-26 10:30:00

fin : 2023-12-26 12:30:00 . Venez réaliser un joli photophore à partir d’un récipient en verre que vous peindrez à votre goût. Une bougie led et hop ambiance féérique garantie

Tout public à partir de 7 ans ou ado .

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

