Atelier de chant 7 Rue Louis Stalpaert Châtel-Montagne, 22 septembre 2023, Châtel-Montagne.

Châtel-Montagne,Allier

Atelier de chant ouvert à toutes et tous pour adultes et adolescents.

2023-09-22 19:30:00 fin : 2023-09-22 21:00:00. .

7 Rue Louis Stalpaert Dans le bourg. Route de Roanne.

Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Open singing workshop for adults and teenagers

Taller de canto abierto a todos para adultos y adolescentes

Offener Gesangsworkshop für Erwachsene und Jugendliche

Mise à jour le 2023-09-17 par Vichy Destinations